На тлі збоїв у "Дії": кількість заявок на "Зимову підтримку" перевищила мільйон

Зазначимо, заява Зеленського пролунала на тлі того, що 15 листопада в "Дії" стався масштабний збій. Попередньо, причина збою - перенавантаження, оскільки сотні тисяч українців пішли оформляти "Зимову підтримку" саме через додаток.

"Зимова підтримка": деталі

Починаючи з 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання одноразової виплати у 1 000 гривень від держави у зимовий період. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів або ліків. За бажанням виплату можна спрямувати на благодійність.

Окремі категорії вразливих громадян, зокрема самотні пенсіонери, матимуть можливість отримати підвищену виплату - 6500 гривень. Загалом, як повідомляв міністр соціальної політики Денис Улютін, близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1000 гривень - а ще 660 тисяч автоматично отримають 6500 гривень.

При цьому Олег Гороховський повідомив, що отримувачі "Зимової підтримки" через monobank зможуть взяти участь у розіграші 200 зарядних станцій. Програма стартує з 15 листопада.