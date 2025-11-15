Стартує виплата "зимової" 1000 гривень: monobank розіграє 200 зарядних станцій

Отримувачі "Зимової підтримки" через monobank зможуть взяти участь у розіграші 200 зарядних станцій. Програма стартує з 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Олега Гороховського.

"Стартує виплата зимової 1000 гривень. Вона надійде на картку "Національний кешбек". Для цього вам потрібно під карткою подати заявку в "Дії". Отримати можуть усі, хто перебуває в Україні", - розповів він.

Витрачати можна на комунальні послуги, оплату ліків, книг, продуктів українського виробництва, пошти або просто задонатити

За словами Гороховського, щоб ця програма стала більш цікавою, monobank розіграє 200 зарядних станцій серед усіх, хто отримає гроші на mono.

"Результати розіграшу оголосимо після закінчення програми - 15 січня 2026", - додав він.