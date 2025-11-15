ua en ru
Стартує виплата "зимової" 1000 гривень: monobank розіграє 200 зарядних станцій

Україна, Субота 15 листопада 2025 15:34
UA EN RU
Стартує виплата "зимової" 1000 гривень: monobank розіграє 200 зарядних станцій Фото: monobank розіграє 200 зарядних станцій серед всіх отримувачів "Зимової підтримки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Отримувачі "Зимової підтримки" через monobank зможуть взяти участь у розіграші 200 зарядних станцій. Програма стартує з 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олега Гороховського.

"Стартує виплата зимової 1000 гривень. Вона надійде на картку "Національний кешбек". Для цього вам потрібно під карткою подати заявку в "Дії". Отримати можуть усі, хто перебуває в Україні", - розповів він.

Витрачати можна на комунальні послуги, оплату ліків, книг, продуктів українського виробництва, пошти або просто задонатити

За словами Гороховського, щоб ця програма стала більш цікавою, monobank розіграє 200 зарядних станцій серед усіх, хто отримає гроші на mono.

"Результати розіграшу оголосимо після закінчення програми - 15 січня 2026", - додав він.

"Зимова підтримка"

Починаючи з 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання одноразової виплати у 1 000 гривень від держави у зимовий період.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів або ліків. За бажанням виплату можна спрямувати на благодійність.

Це можна зробити до 30 червня 2026 року, що дає достатньо часу для планування витрат.

