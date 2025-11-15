У "Дії" стався масштабний збій: що робити і до чого тут "Зимова підтримка"

В Україні офіційно запрацювала програма "Зимова підтримка", і подати заявку на допомогу вже можна в застосунку "Дія". Однак у застосунку спостерігаються проблеми.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіли у прес-службі "Дії".

Як повідомили в сервісі, наразі мільйони користувачів одночасно проходять реєстрацію, що спричиняє підвищене навантаження на системи.

Через це в частини людей можуть виникати помилки під час входу або подання заяви. У Мінцифрі просять не хвилюватися та спробувати повторити спробу пізніше.

У відомстві запевнили, що послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі охочі гарантовано зможуть подати заяву.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартувало прийняття заявок для отримання "Зимової підтримки". РБК-Україна розповідає, де і як можна оформити допомогу.

Що відомо про "Зимову підтримку"

Президент Володимир Зеленський раніше доручив уряду розробити оновлену комплексну програму "Зимової підтримки" для населення - за аналогією з тією, що діяла у 2024 році.

Отримані кошти можна буде використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, а також на поштові послуги, книги, благодійність і внески на підтримку Сил оборони.