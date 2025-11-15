На фоне сбоев в "Дії": количество заявок на "Зимнюю поддержку" превысило миллион

"Уже есть первый миллион заявок от украинцев в "Дії" на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил за работу команду государственного приложения "Дія" и других государственных цифровых сервисов.