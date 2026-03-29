Тиждень розпочнеться з дощу: якою буде погода в Україні 30 березня

В Україні завтра, 30 березня, місцями повітря прогріє до +19 градусів. Однак майже по всій крані очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Завтра в Україні буде хмарно. Очікуються дощі, лише вночі у північних та більшості західних областей без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, у західних областях 6-11°; на півдні та сході країни вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.