Неделя начнется с дождя: какой будет погода в Украине 30 марта

В Украине завтра, 30 марта, местами воздух прогреет до +19 градусов. Однако почти по всей кране ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра в Украине будет облачно. Ожидаются дожди, только ночью в северных и большинстве западных областей без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, в западных областях 6-11°; на юге и востоке страны ночью 6-11°, днем 14-19°.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно. Ночью без осадков, днем дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.