За тиждень РФ застосувала по Україні близько 800 КАБів та понад 500 дронів, - Зеленський
За тиждень РФ застосувала по Україні близько 800 КАБів і понад 500 дронів. Також окупанти запустили понад 20 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
За його словами, щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах.
"За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів", - зазначив Зеленський.
На думку президента, об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору.
"Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", - констатував Зеленський.
Атака РФ по Україні
У ніч проти 20 жовтня російські війська обстріляли Україну десятками дронів і балістикою. Зокрема, через ракетний удар у Кривому Розі постраждали 17 людей.
Крім того, вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.
Зазначимо, що РФ у ніч проти 20 жовтня намагалася атакувати і столицю. ППО збила близько десяти ударних безпілотників на підступах до Києва, які російські загарбники застосували для атаки цієї ночі. Загалом окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети та 49 дронів.
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