За неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов, - Зеленский

За неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов. Также оккупанты запустили более 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, ежедневно Россия наносит удары по украинским городам и общинам.

"За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов", - отметил Зеленский.

По мнению президента, объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.

"Украина нуждается больше в средствах ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - констатировал Зеленский.