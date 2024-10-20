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За неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов, - Зеленский

Украина, Воскресенье 20 октября 2024 12:21
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За неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов. Также оккупанты запустили более 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, ежедневно Россия наносит удары по украинским городам и общинам.

"За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов", - отметил Зеленский.

По мнению президента, объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.

"Украина нуждается больше в средствах ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - констатировал Зеленский.

Атака РФ по Украине

В ночь на 20 октября российские войска обстреляли Украину десятками дронов и баллистикой. В частности, из-за ракетного удара в Кривом Роге пострадали 17 человек.

Кроме того, утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Больше 100 населенных пунктов остались без света.

Отметим, что РФ в ночь на 20 октября пыталась атаковать и столицу. ПВО сбила около десяти ударных беспилотников на подступах к Киеву, которые российские захватчики применили для атаки этой ночью. В общей сложности оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты и 49 дронов.

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