Захисники неба Києва збили цієї ночі близько десятка "Шахедів": деталі ворожої атаки

У повітряному просторі Києва та на околицях столиці силами та засобами протиповітряної оборони були збиті близько десяти ударних безпілотників, які російські загарбники застосували для атаки цієї ночі. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка .

Зазначається, що на столицю дрони-камікадзе противника типу "Шахед" заходили "кількома хвилями".

Чиновник розповів, що у Києві двічі протягом ночі оголошувалася повітряна тривога, й сумарно вона тривала близько 3 годин

"Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці", - поінформував керівник КМВА.

Він додав, що точні дані про тип та кількість ворожих дронів буде оприлюднена командуванням Повітряних Сил ЗСУ пізніше.

"Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - розповів чиновник.

Нічна атака "Шахедів" на Київ

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 19 жовтня війська РФ запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової атаки, й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, у столиці близько 23:37 також оголосили тривогу, й повідомлялося про роботу ППО у Києві, й було чути вибухи.

Крім того, пізніше, вже після другої години ночі, у Києві знову оголосили повітряну тривогу через фіксацію дрона-камікадзе ворога, який рухався у напрямку міста. Тоді у Києві також велася бойова робота із відбиття атаки БПЛА, й в районі міста пролунали вибухи.