Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла, в ОВА уточнили наслідки обстрілу

У Кривому Розі Дніпропетровської області зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських ударів із застосуванням балістики до 17 людей. Перед тим було відомо про 13 травмованих.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака .

Чиновник зазначив, з цієї кількості постраждалих 14 громадянам знадобилась допомога медиків.

"У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх - середньої тяжкості", - розповів він.

За словами керівника ОВА, в результаті ворожого обстрілу у Кривому Розі були пошкоджені:

готель,

магазин,

адміністративна будівля,

навчальний заклад,

7 багатоквартирних будинків.

"Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої", - йдеться в повідомленні чиновника у Telegram.

Він додав, що у Кривому Розі розгорнули штаби для допомоги постраждалим.

"Там приймають заяви про пошкоджене майно. А ще - видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм", - розповів глава ОВА.

Крім того, він оприлюднив фото наслідків російського ракетного обстрілу міста.

Наслідки російської ракетної атаки на Кривий Ріг ввечері 19 жовтня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено: серед поранених є рятувальник

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що російські терористи при атаці по Кривому Рогу напередодні ввечері завдали повторного удару під час ліквідації наслідків першого обстрілу.

Це відбулося, коли співробітники ДСНС гасили пожежу після російського обстрілу, ворог завдав повторного удару.

Надзвичайники повідомили, що серед постраждалих у місті є також рятувальник, а також було пошкоджено техніку ДСНС.

Удар балістикою по Кривому Рогу

Раніше повідомлялося, що вчора пізно ввечері, 19 жовтня, російські окупанти двічі завдали ударів по Кривому Рогу із застосуванням балістичного озброєння.

Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі були розпочаті аварійно-рятувальні роботи, й у місті були пошкоджені житлові будинки.

Також вночі повідомлялося, що у Кривому Розі було понад 10 постраждалих через ворожий обстріл.