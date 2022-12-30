У вас тиждень. Резніков терміново звернувся до росіян через плани Кремля

Росія на початку січня 2023 року готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан", - зазначив Резніков.
За його словами, після запровадження воєнного стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.
"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - додав міністр оборони.
Раніше повідомлялося, що, незважаючи на заяву міністра оборони РФ, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.
Також ми писали, що Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу у нікчем не вистачає достатніх умінь.
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