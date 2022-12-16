ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не якесь командос. В ЗСУ розповіли про підготовку мобілізованих росіян на Донбасі

Новость на русском →
П'ятниця 16 грудня 2022 17:26
Не якесь командос. В ЗСУ розповіли про підготовку мобілізованих росіян на Донбасі Фото: російські мобілізовані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу в нікчем не вистачає достатніх вмінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За словами Череватого, якщо порівнювати з осіннім періодом, коли Росія кидала на фронт непідготовлених солдатів майже одразу після мобілізації, сьогодні ж окупанти мають якесь злагодження та пройдені елементи бойового навчання.

"Вони принаймні можуть своєю зброєю володіти та діяти у складі взводу. Тобто він (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) мав на увазі не те, що прибули якісь суперкомандос. Мається на увазі, що прибули люди принаймні з початковою підготовкою, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь", - відзначив Череватий.

Нагадаємо, РБК-Україна повністю переклало інтерв'ю Валерія Залужного для The Economist.

Тим часом згідно з даними Politico, Сполучені Штати наразі розглядають можливість розширення своєї підтримки Україні через ризик повторного російського наступу у січні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах