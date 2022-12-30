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У вас неделя. Резников срочно обратился к россиянам из-за планов Кремля

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия в начале января 2023 года готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение", - отметил Резников.

По его словам, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты и в Беларуси.

"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и чесно на него ответили: когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы", - добавил министр обороны.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявление министра обороны РФ, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

Также мы писали, что Российская Федерация начала отправлять на фронт более подготовленных солдат. Однако для наступления у никчем не хватает достаточных умений.

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Алексей РезниковВойска РФ