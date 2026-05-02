Тисячі жителів Москви та Підмосков'я залишилися без інтернету
У Москві та Підмосков'ї тисячі людей залишилися без домашнього інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Що сталося
Жителі столичного регіону Росії повідомляють про повну відсутність доступу до мережі через домашній Wi-Fi. Не відкриваються ані сайти, ані застосунки - навіть сторінки самих провайдерів недоступні.
Скарги надходять від клієнтів різних інтернет-компаній. Тобто проблема не прив'язана до одного оператора.
Мобільний інтернет, за словами користувачів, продовжує функціонувати без перебоїв.
Жодного офіційного коментаря від провайдерів чи влади поки що не надходило.
Нагадаємо, Росія послідовно посилює контроль над цифровим простором.
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство цифрового розвитку РФ просуває ідею платної електронної пошти для підприємців, а за використання VPN планують стягувати окремий збір. Тих, хто намагається обійти обмеження, влада має намір карати фінансово.
Втім, цифрова цензура в РФ дала несподіваний ефект: через масові блокування перегляди провладних Z-каналів скоротилися майже на 41%.
Система перестала розрізняти "своїх" і "чужих" - і б'є по всіх без розбору.