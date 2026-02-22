"Тисячі справ про відшкодування збитків": юристи очікують нову хвилю позовів через мита Трампа

Тисячі компаній готуються до боротьби з адміністрацією Трампа після того, як зазнали збитків через мита, які в п'ятницю Верховний суд США визнав незаконними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами юристів, кількість справ про повернення коштів перевищує вже 1800 і може різко зросли після того, як судді відхилили мита. Зазначається, що втрати через мита з квітня 2025 року сумарно склали приблизно 175 млрд доларів.

"Очікується, що судові розгляди перейдуть до Міжнародного торговельного суду США, де компанії вже найняли цілу армію юристів, щоб допомогти їм відшкодувати збитки, яких вони зазнали внаслідок запровадження мит", - додало Reuters.

Подання позовів можуть відбутися найближчими тижнями. Однак ключове питання в тому, чи має торговий суд повноваження виносити загальнонаціональні рішення у справах про повернення грошових коштів, сказав юрист фірми Pillsbury Джуліан Біч.

Ще один адвокат, Брайан Яновіц, у якого теж є клієнти в цих справах, сказав, що навіть якщо уряд США погодиться з необхідністю відшкодувати збитки, поки що неясно, якою буде процедура.

Які компанії судяться

Згідно з аналізом судових документів, який провів Reuters, вашингтонська юридична фірма Crowell & Moring подала до торговельного суду щонайменше 150 позовів з вимогою відшкодування збитків.

Ці позови подали такі компанії, як мережа оптових магазинів Costco, виробник косметики Revlon і виробник окулярів Ray-Ban EssilorLuxottica.

Інша велика фірма, Sidley Austin, також фігурувала в понад 150 позовах щодо тарифів з квітня, представляючи інтереси J. Crew, Illumina, Dole. Crew, Illumina, Dole, Diageo та інших компаній.

До числа невеликих фірм, які ведуть десятки і більше справ, належить Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt - торгова фірма, яка налічує 40 юристів і подала понад 300 позовів щодо митних зборів, представляючи інтереси таких компаній, як люксові модні бренди Prada і Dolce & Gabbana.