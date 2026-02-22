"Тысячи дел о возмещении убытков": юристы ожидают новую волну исков из-за пошлин Трампа

Тысячи компаний готовятся к борьбе с администрацией Трампа после того, как понесли убытки из-за пошлин, которые в пятницу Верховный суд США признал незаконными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам юристов, число дел о возврате средств превышает уже 1800 и может резко возросли после того, как судьи отклонили пошлины. Отмечается, что потери из-за пошлин с апреля 2025 года суммарно составили примерно 175 млрд долларов.

"Ожидается, что судебные разбирательства перейдут в Международный торговый суд США, где компании уже наняли целую армию юристов, чтобы помочь им возместить убытки, понесенные в результате введения пошлин", - добавило Reuters.

Подачи исков могут быть в ближайшие недели. Однако ключевой вопрос в том, обладает ли торговый суд полномочиями выносить общенациональные решение по делам о возврате денежных средств, сказал юрист фирмы Pillsbury Джулиан Бич.

Еще один адвокат, Брайан Яновиц, у которого тоже есть клиенты в этих делах, сказал, что даже если правительство США согласится с необходимостью возместить убытки - пока неясно, какой будет процедура.

Какие компании судятся

Согласно анализу судебных документов, который провел Reuters, вашингтонская юридическая фирма Crowell & Moring подала в торговый суд как минимум 150 исков с требованием возмещения убытков.

Эти иски подали такие компании, как сеть оптовых магазинов Costco, производитель косметики Revlon и производитель очков Ray-Ban EssilorLuxottica.

Другая крупная фирма, Sidley Austin, также фигурировала в более чем 150 исках по поводу тарифов с апреля, представляя интересы J. Crew, Illumina, Dole, Diageo и других компаний.

К числу небольших фирм, ведущих десятки и более дел, относится Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt - торговая фирма, насчитывающая 40 юристов и подавшая более 300 исков по таможенным пошлинам, представляя интересы таких компаний, как люксовые модные бренды Prada и Dolce & Gabbana.