"Тысячи дел о возмещении убытков": юристы ожидают новую волну исков из-за пошлин Трампа
Тысячи компаний готовятся к борьбе с администрацией Трампа после того, как понесли убытки из-за пошлин, которые в пятницу Верховный суд США признал незаконными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам юристов, число дел о возврате средств превышает уже 1800 и может резко возросли после того, как судьи отклонили пошлины. Отмечается, что потери из-за пошлин с апреля 2025 года суммарно составили примерно 175 млрд долларов.
"Ожидается, что судебные разбирательства перейдут в Международный торговый суд США, где компании уже наняли целую армию юристов, чтобы помочь им возместить убытки, понесенные в результате введения пошлин", - добавило Reuters.
Подачи исков могут быть в ближайшие недели. Однако ключевой вопрос в том, обладает ли торговый суд полномочиями выносить общенациональные решение по делам о возврате денежных средств, сказал юрист фирмы Pillsbury Джулиан Бич.
Еще один адвокат, Брайан Яновиц, у которого тоже есть клиенты в этих делах, сказал, что даже если правительство США согласится с необходимостью возместить убытки - пока неясно, какой будет процедура.
Какие компании судятся
Согласно анализу судебных документов, который провел Reuters, вашингтонская юридическая фирма Crowell & Moring подала в торговый суд как минимум 150 исков с требованием возмещения убытков.
Эти иски подали такие компании, как сеть оптовых магазинов Costco, производитель косметики Revlon и производитель очков Ray-Ban EssilorLuxottica.
Другая крупная фирма, Sidley Austin, также фигурировала в более чем 150 исках по поводу тарифов с апреля, представляя интересы J. Crew, Illumina, Dole, Diageo и других компаний.
К числу небольших фирм, ведущих десятки и более дел, относится Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt - торговая фирма, насчитывающая 40 юристов и подавшая более 300 исков по таможенным пошлинам, представляя интересы таких компаний, как люксовые модные бренды Prada и Dolce & Gabbana.
Отмена пошлин и ввод новых
Напомним, 20 февраля Верховный суд США большинством голосов (6 - 3) признал незаконными масштабные пошлины президента Дональда Трампа, который тот ввел с апреля 2025 года. Их отменили, поскольку Трамп превысил свои полномочия.
Однако в тот же день лидер США объявил, что вводит новые глобальные тарифы в размере 10% против всех стран мира. Уже на следующей день, в субботу, он повысил пошлины до 15%.