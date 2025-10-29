Тысячи людей без света и ранен работник ДТЭК: РФ атаковала энергообъект в Одесской области
В Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram и пресс-службу ДТЭК Одесские электросети.
"В ночь на 29 октября враг совершил очередную массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении Кипера.
Как добавили в компании, под удар попал энергетический объект "ДТЭК Одесские электросети". В результате атаки пострадал один работник энергетической компании, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Из-за обстрела часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением сетей. Объекты критической инфраструктуры обеспечены питанием от генераторов.
В компании "ДТЭК" уточнили, что повреждения энергетического оборудования являются значительными, а ремонтные работы потребуют длительного времени.
По состоянию на утро энергетики смогли подключить 7 тысяч клиентов из резервных источников, однако еще около 27 тысяч семей остаются без света.
Обновлено в 9.55
Как проинформировали в пресс-службе ГСЧС Украины, все возгорания ликвидированы. На месте происшествия работали 21 спасатель, шесть единиц техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".
Спасатели также обнародовали кадры с места происшествия и процесса тушения пожара.
Фото: в результате ночной российской атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры (t.me/dsns_telegram)
Напомним, сегодня утром, 29 октября, россияне атаковали критическую инфраструктуру в центре Чернигова. Там было зафиксировано попадание ударного беспилотника.
По данным местных властей, обошлось без пострадавших.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил, что партнеры Украины создали коалицию для поддержки энергетического сектора, который получил значительные повреждения из-за российских атак.