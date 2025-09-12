Тисячі годин альтернативного контенту: Зеленський анонсував відповідь на пропаганду РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справжній мир у Європі можливий лише за умови протидії впливу Росії на освіту, культуру та формування поколінь майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на п’ятому Саміті перших леді та джентльменів.

Освіта та культура як зброя впливу

Зеленський наголосив, що система освіти, побудована на пропаганді й маніпуляціях, стає підґрунтям для агресії.

"Політична нечесність Росії багато в чому базується на академічній нечесності. Їх навчають зневажати людське - і це посилюється. Поки в російських школах не викладають людяність, мирні договори з РФ не працюватимуть", - підкреслив глава держави.

Російська окупація та знищення життя

Президент зазначив, що Росія перетворює тимчасово окуповані території на безлюдні зони.

"Чим ближче підходить Росія, тим менше стає життя. Донбас, зокрема Донецьк - колись одне з найбагатших міст України - доведено до стану, коли нормально жити там просто неможливо", - сказав Зеленський.

За його словами, агресія Росії - це не лише політика однієї людини, а результат культури, яка неминуче штовхає країну у війни.

"З ким із сусідів Росія ще не воювала? З усіма", - зазначив президент.

Альтернативний контент і партнерство

Зеленський наголосив на необхідності обмежувати вплив РФ на економіку, медіа, культуру та освіту сусідніх держав. Водночас він підкреслив важливість створення власної культурної альтернативи.

"Ми вже працюємо над тисячами годин контенту, який стане відповіддю на російську пропаганду. Це завдання кожної країни - підтримувати свою культуру, освіту та родини, спираючись на увагу до людського, до людяності", - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна та країни-партнери мають посилювати зв’язки на рівні громад, сімейної політики, освітніх і студентських обмінів, адже саме це зміцнює стійкість перед агресором.