Пропаганда Кремля намагається налякати українців "коаліцією охочих", - ЦПД

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 11:41
Пропаганда Кремля намагається налякати українців "коаліцією охочих", - ЦПД Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пропагандистські ресурси РФ поширюють фейки про нібито "страх України перед коаліційними військами", намагаючись дискредитувати міжнародні гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними центру, пропаганда РФ продовжує спроби дискредитувати гарантії безпеки, про які Україна домовляється з союзниками.

Нині ж ворожі ресурси поширюють дезінформаційні повідомлення, нібито "мешканці України бояться окупації військами "коаліції охочих". Росіяни заявляють, начебто і цивільні, і військові українці вважають, що розміщення сил стримування стане "справжньою окупацією" України.

Пропаганда Кремля намагається налякати українців &quot;коаліцією охочих&quot;, - ЦПД

Водночас пропагандисти посилаються виключно на дані міфічного "антифашистського підпілля Херсонщини" або взагалі ні на що не посилаються, стверджуючи про такі ж настрої на Дніпропетровщині та в лавах Сил оборони України.

"Жодних бодай трохи правдоподібних свідчень наявності таких настроїв не наводиться. Поширюючи цей наратив, ворог намагається дискредитувати міжнародні гарантії безпеки, посіяти в українському суспільстві недовіру до союзників та зірвати зусилля дипломатії щодо припинення війни", - наголосили в ЦПД.

Варто зазначити, що це не вперше країна-агресор розповсюдила дезінформацію в мережі.

До цього окупанти ширили фейки про так звані "мовні патрулі" в українських школах, які забороняють дітям розмовляти російською.

Однак Росія не обмежується фейками про мову. Окупанти вправно маніпулюють на темі війни. Наприклад нещодавно росіяни поширили в мережі дезінформацію про 1,7 млн загиблих військових ЗСУ.

А напередодні повідомлялось, що російські пропагандистські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито масовий виїзд українських чоловіків за кордон після ухвалення постанови уряду щодо дозволу на виїзд для вікової групи 18-22 років.

