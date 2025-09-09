Росія вигадала фейк про "мовні патрулі" в українських школах, - ЦПД

Країна-агресор розповсюдила дезінформацію в мережі про так звані "мовні патрулі" в українських школах, які забороняють дітям розмовляти російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Для підсилення вигаданої історії про покарання за російську мову розповсюджувачі фейків додали фото, на якому зображена дитина на стільці.

На фото школярка сидить спиною до класу, а на її стільці імітована табличка з надписом "розмовляє російською".

Цей знімок подається росіянами як "доказ" існування так званих "мовних патрулів" в українських школах.

В ЦПД наголошують: подібного явища не існує, а фото має ознаки фальсифікації.

"Це типовий приклад кремлівської дезінформації, яка має на меті сформувати хибне уявлення про "утиски" російськомовних в Україні", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Раніше Центр повідомляв, що російська пропаганда систематично вигадує подібні історії для виправдання своєї агресії "захистом" російськомовних та розпалювання внутрішньої ворожнечі.