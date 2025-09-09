Росія вигадала фейк про "мовні патрулі" в українських школах, - ЦПД
Країна-агресор розповсюдила дезінформацію в мережі про так звані "мовні патрулі" в українських школах, які забороняють дітям розмовляти російською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Для підсилення вигаданої історії про покарання за російську мову розповсюджувачі фейків додали фото, на якому зображена дитина на стільці.
На фото школярка сидить спиною до класу, а на її стільці імітована табличка з надписом "розмовляє російською".
Цей знімок подається росіянами як "доказ" існування так званих "мовних патрулів" в українських школах.
В ЦПД наголошують: подібного явища не існує, а фото має ознаки фальсифікації.
"Це типовий приклад кремлівської дезінформації, яка має на меті сформувати хибне уявлення про "утиски" російськомовних в Україні", - додали в Центрі протидії дезінформації.
Раніше Центр повідомляв, що російська пропаганда систематично вигадує подібні історії для виправдання своєї агресії "захистом" російськомовних та розпалювання внутрішньої ворожнечі.
Нагадаємо, Росія не обмежується фейками про мову, а й маніпулює на темі війни. Наприклад нещодавно росіяни поширили в мережі дезінформацію про 1,7 млн загиблих військових ЗСУ.
Також напередодні повідомлялось, що російські пропагандистські медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито масовий виїзд українських чоловіків за кордон після ухвалення постанови уряду щодо дозволу на виїзд для вікової групи 18-22 років.
Ще РБК-Україна повідомляло, що Росія відновила вкиди в мережі про "чорну трансплантологію" та "українські ґрунти для ГМО".