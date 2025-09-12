ua en ru
Тысячи часов альтернативного контента: Зеленский анонсировал ответ на пропаганду РФ

Пятница 12 сентября 2025 13:09
Тысячи часов альтернативного контента: Зеленский анонсировал ответ на пропаганду РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настоящий мир в Европе возможен только при условии противодействия влиянию России на образование, культуру и формирование поколений будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на пятом Саммите первых леди и джентльменов.

Образование и культура как оружие влияния

Зеленский отметил, что система образования, построенная на пропаганде и манипуляциях, становится основой для агрессии.

"Политическая нечестность России во многом базируется на академической нечестности. Их учат презирать человеческое - и это усиливается. Пока в российских школах не преподают человечность, мирные договоры с РФ не будут работать", - подчеркнул глава государства.

Российская оккупация и уничтожение жизни

Президент отметил, что Россия превращает временно оккупированные территории в безлюдные зоны.

"Чем ближе подходит Россия, тем меньше становится жизни. Донбасс, в частности Донецк - когда-то один из самых богатых городов Украины - доведен до состояния, когда нормально жить там просто невозможно", - сказал Зеленский.

По его словам, агрессия России - это не только политика одного человека, а результат культуры, которая неизбежно толкает страну в войны.

"С кем из соседей Россия еще не воевала? Со всеми", - отметил президент.

Альтернативный контент и партнерство

Зеленский отметил необходимость ограничивать влияние РФ на экономику, медиа, культуру и образование соседних государств. В то же время он подчеркнул важность создания собственной культурной альтернативы.

"Мы уже работаем над тысячами часов контента, который станет ответом на российскую пропаганду. Это задача каждой страны - поддерживать свою культуру, образование и семьи, опираясь на внимание к человеческому, к человечности", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина и страны-партнеры должны усиливать связи на уровне громад, семейной политики, образовательных и студенческих обменов, ведь именно это укрепляет устойчивость перед агрессором.

Ранее РБК-Украина писало, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы "страхе украинцев перед коалиционными войсками". Цель таких сообщений - дискредитировать международные гарантии безопасности Украины, посеять недоверие к союзникам и сорвать дипломатические усилия. Центр противодействия дезинформации подчеркнул, что все эти заявления Кремля не имеют никаких доказательств и базируются на вымышленных источниках.

Также мы рассказывали, что российская пропаганда распространила фейк о якобы "языковых патрулях" в украинских школах, которые наказывают детей за общение на русском. Для "доказательств" использовали сфальсифицированное фото с девочкой и табличкой "разговаривает на русском".

