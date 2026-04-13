Тисячі абонентів пішли: один із мобільних операторів втратив рекордну кількість клієнтів

18:01 13.04.2026 Пн
2 хв
За місяць від одно із операторів пішли майже 30 тисяч абонентів
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Мобільний зв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)

У березні 2026 року українці масово змінювали мобільних операторів, зберігаючи свої номери. Загалом за цей період зафіксували 59 177 переходів, при цьому одна з мереж втратила рекордну кількість абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НКЕК.

Головне:

  • Масштаб міграції: За березень зафіксовано 59 177 переходів між мережами зі збереженням номера.
  • Антилідер: Найбільший відтік відчув Vodafone, від якого пішли 29 375 клієнтів. "Київстар" втратив 21 297 абонентів.
  • Головний вигодонабувач: Лідером симпатій став lifecell - до нього перейшли 38 857 нових користувачів.
  • Чистий приріст: Лише два оператори закінчили місяць "у плюсі": lifecell (+30 470) та "ТриМоб" (+10).
  • Малі мережі: "Інтертелеком" та "ТриМоб" практично не відчули коливань.

Хто втратив найбільше абонентів

Найбільший відтік користувачів зафіксовано у Vodafone - мережу залишили 29 375 абонентів. Також значні втрати має "Київстар" - від нього перейшли 21 297 клієнтів.

Менше користувачів втратили:

  • lifecell - 8 387 абонентів;
  • "Інтертелеком" - 87;
  • "ТриМоб" - 31.

Куди переходили українці

Лідером за кількістю нових абонентів став lifecell - до нього перенесли 38 857 номерів.

Інші оператори отримали:

  • "Київстар" - 12 257 номерів;
  • Vodafone - 7 984;
  • "ТриМоб" - 41;
  • "Інтертелеком" - 38.

За підсумками місяця лише два оператори змогли збільшити абонентську базу.

Найбільший приріст показав lifecell - додалися 30 470 користувачів. Невелике зростання також зафіксовано у "ТриМоб" - з’явилося 10 нових абонентів.

Раніше РБК-Україна розповідало, як працює мобільний зв’язок в Україні під час блекаутів. Базові станції можуть тримати зв’язок від кількох годин до понад трьох діб: спочатку завдяки акумуляторам (4-8 годин), а при тривалих відключеннях - за рахунок генераторів, що суттєво підвищило стійкість мереж порівняно з 2022 роком.

Також ми розповідали, що на головному залізничному вокзалі Львова розпочали відкрите тестування мережі 5G, яка забезпечує швидший і стабільніший інтернет навіть при великому навантаженні - до 1,9 Гбіт/с, без необхідності додаткових налаштувань для користувачів. Це друга локація в місті, де працює 5G. Першу запустили у січні 2026 року.

