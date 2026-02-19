Тисяча може "згоріти": кому треба терміново витратити "зимову підтримку"

Українці, які досі не використали 1000 гривень "зимової підтримки", оформлені через "Укрпошту", мають зробити це до 25 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрпошти" у Facebook.
"Зима закінчується, а разом з нею і термін дії 1000 грн. Ці гроші можна витратити лише до 25 лютого", - сказано в заяві.
Українцям також нагадали, що ці кошти можна витратити на:
В "Укрпошті" зазначили, що сплатити за комуналку можна, навіть якщо ще немає квитанції, оскільки на пошті бачать актуальні нарахування і без неї.
Нагадаємо, восени Кабмін анонсував запровадження виплат у рамках "Зимової підтримки". Зокрема, всі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі тисячі гривень.
Проєкт реалізується Мінсоцполітики за участі "Укрпошти", банків-партнерів і технічних адміністраторів. Програма має на меті спростити доступ до допомоги та зробити її максимально швидкою та зручною для українців на території України.
Зазначимо, гроші на картці "Національний кешбек", оформлені через "Дію", можна використати до 30 червня 2026 року.
До слова, у "ПриватБанку" розповіли, куди українці найчастіше використовують кошти державної програми "Зимова підтримка". Найбільша частка витрат припадає на оплату комунальних послуг - на це спрямували кошти майже 85% отримувачів допомоги.
