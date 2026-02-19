Тисяча може "згоріти": кому треба терміново витратити "зимову підтримку"

"Зима закінчується, а разом з нею і термін дії 1000 грн. Ці гроші можна витратити лише до 25 лютого", - сказано в заяві.

Українцям також нагадали, що ці кошти можна витратити на:

оплату комуналки;

продукти українського виробництва;

ліки;

передплату газет і журналів;

донати.

В "Укрпошті" зазначили, що сплатити за комуналку можна, навіть якщо ще немає квитанції, оскільки на пошті бачать актуальні нарахування і без неї.

Зимова підтримка

Нагадаємо, восени Кабмін анонсував запровадження виплат у рамках "Зимової підтримки". Зокрема, всі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі тисячі гривень.

Проєкт реалізується Мінсоцполітики за участі "Укрпошти", банків-партнерів і технічних адміністраторів. Програма має на меті спростити доступ до допомоги та зробити її максимально швидкою та зручною для українців на території України.