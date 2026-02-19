Тысяча может "сгореть": кому надо срочно потратить "зимнюю поддержку"

"Зима заканчивается, а вместе с ней и срок действия 1000 грн. Эти деньги можно потратить только до 25 февраля", - сказано в заявлении.

Украинцам также напомнили, что эти средства можно потратить на:

оплату коммуналки;

продукты украинского производства;

лекарства;

подписку газет и журналов;

донаты.

В "Укрпочте" отметили, что оплатить коммуналку можно, даже если еще нет квитанции, поскольку на почте видят актуальные начисления и без нее.

Зимняя поддержка

Напомним, осенью Кабмин анонсировал введение выплат в рамках "Зимней поддержки". В частности, все украинцы могут получить единовременную выплату в размере тысячи гривен.

Проект реализуется Минсоцполитики при участии "Укрпочты", банков-партнеров и технических администраторов. Программа имеет целью упростить доступ к помощи и сделать ее максимально быстрой и удобной для украинцев на территории Украины.