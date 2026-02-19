RU

Общество Образование Деньги Изменения

Тысяча может "сгореть": кому надо срочно потратить "зимнюю поддержку"

Фото: 1000 гривен "зимней поддержки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинцы, которые до сих пор не использовали 1000 гривен "зимней поддержки", оформленные через "Укрпочту", должны сделать это до 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрпочты" в Facebook.

Читайте также: Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце

"Зима заканчивается, а вместе с ней и срок действия 1000 грн. Эти деньги можно потратить только до 25 февраля", - сказано в заявлении.

Украинцам также напомнили, что эти средства можно потратить на:

  • оплату коммуналки;
  • продукты украинского производства;
  • лекарства;
  • подписку газет и журналов;
  • донаты.

В "Укрпочте" отметили, что оплатить коммуналку можно, даже если еще нет квитанции, поскольку на почте видят актуальные начисления и без нее.

Зимняя поддержка

Напомним, осенью Кабмин анонсировал введение выплат в рамках "Зимней поддержки". В частности, все украинцы могут получить единовременную выплату в размере тысячи гривен.

Проект реализуется Минсоцполитики при участии "Укрпочты", банков-партнеров и технических администраторов. Программа имеет целью упростить доступ к помощи и сделать ее максимально быстрой и удобной для украинцев на территории Украины.

Отметим, деньги на карте "Национальный кэшбек", оформленные через "Дію", можно использовать до 30 июня 2026 года.

К слову, в "ПриватБанке" рассказали, куда украинцы чаще всего используют средства государственной программы "Зимняя поддержка". Наибольшая доля расходов приходится на оплату коммунальных услуг - на это направили средства почти 85% получателей помощи.

Также РБК-Украина писало, что "Укрпочта" планирует до конца марта текущего года запустить агентские точки выдачи посылок. Отделения нового формата будут работать на базе уже существующих заведений обслуживания - магазинов, кафе и других заведений.

