ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці

Понеділок 26 січня 2026 09:20
UA EN RU
Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці Фото: Денис Улютін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов

Доцільність продовження програми "Зимова підтримка" на 2026 рік буде аналізуватися урядом у другій половині року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

За його словами, торік на програму для отримання тисячі гривень допомоги від держави подалося 17,8 млн осіб. Кошти на програму вдалося знайти за рахунок економії за деякими з програм Мінсоцполітики.

"13 млн – це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми. Враховуючи, що у нас близько 15 млн людей отримують будь-які види соціальної допомоги, фінальна цифра була не така вже демонічна", – вважає Улютін.

Уряду, за його словами, ще належить оцінити ефективність програми "Зимова підтримка", в рамках українці могли отримати минулого року тисячу гривень.

"Ефективність витрачання коштів в даному випадку треба рахувати, і ми можемо потім це зробити з Мінекономіки та Мінфіном. Для цього треба більше даних. По-перше, треба знати точно куди пішли кошти", – зазначив Улютін.

За його словами, попереднього року (мова про програму 2024 року, - ред.) велика кількість коштів йшла на оплату комунальних послуг, а також купівлю ліків та товарів українського виробництва.

"Енергетики отримали ресурс, в момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали теж. В цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку", – додав міністр.

Зимова підтримка

Нагадаємо, восени уряд анонсував запровадження виплат у рамках "Зимової підтримки" на 2025 рік. Зокрема, всі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі тисячі гривень.

Проект реалізується Міністерством соціальної політики за участі "Укрпошти", банків-партнерів і технічних адміністраторів. Програма має на меті спростити доступ до допомоги та зробити її максимально швидкою та зручною для українців, які перебувають на території України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Бізнес Підтримка України
Новини
Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін для “мінімалки”
Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін для “мінімалки”
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла