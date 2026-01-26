Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці

Доцільність продовження програми "Зимова підтримка" на 2026 рік буде аналізуватися урядом у другій половині року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

За його словами, торік на програму для отримання тисячі гривень допомоги від держави подалося 17,8 млн осіб. Кошти на програму вдалося знайти за рахунок економії за деякими з програм Мінсоцполітики.

"13 млн – це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми. Враховуючи, що у нас близько 15 млн людей отримують будь-які види соціальної допомоги, фінальна цифра була не така вже демонічна", – вважає Улютін.

Уряду, за його словами, ще належить оцінити ефективність програми "Зимова підтримка", в рамках українці могли отримати минулого року тисячу гривень.

"Ефективність витрачання коштів в даному випадку треба рахувати, і ми можемо потім це зробити з Мінекономіки та Мінфіном. Для цього треба більше даних. По-перше, треба знати точно куди пішли кошти", – зазначив Улютін.

За його словами, попереднього року (мова про програму 2024 року, - ред.) велика кількість коштів йшла на оплату комунальних послуг, а також купівлю ліків та товарів українського виробництва.

"Енергетики отримали ресурс, в момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали теж. В цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку", – додав міністр.