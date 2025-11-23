Тиснутиме на команду Трампа: ЄС також візьме участь у переговорах у Женеві, - Politico

Як повідомило джерело видання, ЄС і Велика Британія візьмуть участь у переговорах на високому рівні щодо мирного плану президента США Дональда Трампа для України, які розпочнуться сьогодні.

Зазначається, що це стане значним проривом для Брюсселя і Лондона, які до цього часу були виключені з процесу.

Високопоставлені чиновники з питань безпеки з Франції та Німеччини також візьмуть участь у переговорах.

Politico підкреслило, що "союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, яка, на їхню думку, буде вигідною для Росії".

"Те, що європейці отримають місця за столом переговорів, буде вітатися в Києві, Брюсселі та за їх межами, після того, як союзники України висловили занепокоєння з приводу того, що їх виключили з останньої ініціативи Трампа", - пише видання.

Переговори відбудуться на рівні радників з питань національної безпеки. Очікується, що ЄС представлять права рука президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і головний помічник голови Євроради Антоніу Кошти Педро Лурті.

Серед іншого, очікується, що європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб вона пом'якшила свою пропозицію про передачу Росії територій Донбасу.

Натомість вони хочуть, щоб будь-яке перемир'я базувалося на принципі замороження конфлікту на поточній "лінії зіткнення", але лише для початку переговорів, а не остаточного врегулювання.