Тисніть на уряди: Рютте закликав євродепутатів вплинути на постачання ППО Україні

Рютте під час виступу підкреслив важливість програми PURL, через яку для України купують американські ракети для систем протиповітряної оборони. Він додав, що поточних постачань недостатньо, щоб захистити життя цивільного населення в Україні - оскільки атаки РФ посилюються.

"Ви знаєте, які країни представлені в цій залі і які з них мають значні запаси перехоплювачів. Скрізь, де ви можете, прошу вас чинити тиск на свої уряди, щоб вони пішли на цей крок", - сказав він.

Рютте додав, що деякі країни вже роблять це. Але поточних темпів постачання дуже мало.

"Але попереду ще багато роботи, тому що це різниця між життям і смертю день у день", - резюмував він.