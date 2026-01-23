Через НАТО йде 80% військової допомоги Україні, - посол
Наразі НАТО відповідає за понад 80% постачання військової допомоги Україні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
За її словами, минулого року завдяки запуску програми PURL (ініціатива, яка передбачає закупівлю зброї у США коштом Європи та Канади - ред.) НАТО вперше почало координувати постачання зброї через ініціативу НАТО з безпекової допомоги та тренувань для України у Вісбадені (NSATU)".
"Якщо узагальнити, NSATU на сьогодні відповідає за понад 80% постачання військової допомоги для України. Це загалом, не лише в рамках PURL", - зазначила Гетьманчук.
Вона нагадала, що під NSATU сьогодні перебуває польський логістичний хаб у Жешуві LEN-P, через який й надалі відбувається переважна більшість постачань до України.
До того ж завершується формальний процес переходу логістичного хабу в Румунії LEN-R під парасольку NSATU. Тому сьогодні з точки зору координації фандрейзингу і постачання військової допомоги НАТО відіграє ключову роль.
"Також саме у НАТО (NSATU та SHAPE) формується та валідується фінальний список оборонних потреб України. На технічному рівні ми називаємо його CURL (Comprehensive Ukraine Requirements List) - тобто комплексний список потреб України, частиною якого є PURL - саме американські озброєння", - додала посол.
Програма PURL для України
Нагадаємо, минулого року США та НАТО запустили програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), що передбачає постачання американської зброї в Україну за рахунок європейських країн. Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.
На програму вже виділили кошти, зокрема, Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.
У вересні 2025 року перші постачання військового обладнання за PURL прибули до України, нові очікуються найближчим часом.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України приєдналися вже 24 країни.
Окрім того, за його словами, Україна очікує зростання внесків в програму PURL.