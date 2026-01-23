Через НАТО йде 80% військової допомоги Україні, - посол

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, минулого року завдяки запуску програми PURL (ініціатива, яка передбачає закупівлю зброї у США коштом Європи та Канади - ред.) НАТО вперше почало координувати постачання зброї через ініціативу НАТО з безпекової допомоги та тренувань для України у Вісбадені (NSATU)".

"Якщо узагальнити, NSATU на сьогодні відповідає за понад 80% постачання військової допомоги для України. Це загалом, не лише в рамках PURL", - зазначила Гетьманчук.

Вона нагадала, що під NSATU сьогодні перебуває польський логістичний хаб у Жешуві LEN-P, через який й надалі відбувається переважна більшість постачань до України.

До того ж завершується формальний процес переходу логістичного хабу в Румунії LEN-R під парасольку NSATU. Тому сьогодні з точки зору координації фандрейзингу і постачання військової допомоги НАТО відіграє ключову роль.

"Також саме у НАТО (NSATU та SHAPE) формується та валідується фінальний список оборонних потреб України. На технічному рівні ми називаємо його CURL (Comprehensive Ukraine Requirements List) - тобто комплексний список потреб України, частиною якого є PURL - саме американські озброєння", - додала посол.