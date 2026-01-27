Давите на правительства: Рютте призвал евродепутатов повлиять на поставки ПВО Украине

Рютте во время выступления подчеркнул важность программы PURL, через которую для Украины покупают американские ракеты для систем противовоздушной обороны. Он добавил, что текущих поставок недостаточно, чтобы защитить жизнь гражданского населения в Украине - поскольку атаки РФ усиливаются.

"Вы знаете, какие страны представлены в этом зале и какие из них имеют значительные запасы перехватчиков. Везде, где вы можете, прошу вас оказывать давление на свои правительства, чтобы они пошли на этот шаг", - сказал он.

Рютте добавил, что некоторые страны уже делают это. Но текущих темпов поставок очень мало.

"Но впереди еще много работы, потому что это разница между жизнью и смертью изо дня в день", - резюмировал он.