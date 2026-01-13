В ISW розкрили, що може змусити Путіна шукати миру

Посилення економічного тиску на Росію разом із підтримкою зусиль України на полі бою може змусити російського диктатора Володимира Путіна шукати миру, оскільки вже зараз він змушений перекладати основний тягар фінансування війни на народ.

Під час фінансування бюджетних видатків Кремль надає приорітет в першу чергу російській оборонно-промисловій базі (ОПБ). За заявою першого віцепрем’єр-міністра Росії Дениса Мантурова 12 січня 2026 року, за перші дев'ять місяців 2025 року інвестиції у військову промисловість зросли на 23%.

У військову промисловість інвестували додатково 5 трлн рублів, або 64 млрд доларів, що забезпечило військпрому зростання у 3%. Зараз ОПБ забезпечує роботою в РФ 3,8 млн осіб, в тому числі 800 тисяч робочих місць створили після лютого 2022 року.

Інститут зазначає, що при цьому Кремль намагається знайти фінансування для військової промисловості в умовах західних санкцій та обмежень. Так, головним кредитором для ОПБ є Фонд розвитку промисловості російського уряду.

Також фінансування надається через позабюджетні субсидії та примус для російських банків надавати військпрому пільгові кредити. Заради полегшення фінансування Центробанк РФ, попри логіку, чотири рази за 2025 рік знизив ключову процентну ставку.

Ціна "пріоритетів"

За "пріоритети" Путіна платить російський народ, оскільки саме на нього банки перекладають усі наслідки кредитного тиску. Також страждає цивільний сектор, оскільки в РФ є дефіцит робочої сили та криза середньої заробітної плати.

Великі зарплати в ОПБ спричинили інфляцію та стрибки цін. Водночас цивільний сектор не здатний конкурувати з військово-промисловим. Саме через це кілька великих цивільних виробників в Росії у другій половині 2025 року запровадили чотириденний робочий тиждень і оголосили про скорочення робочих місць.

Також пересічні росіяни не можуть придбати собі житло, оскільки іпотечний процент у 2025 році оцінювався на рівні у щонайменше 20%. На додаток до усіх проблем, у листопаді 2025 року диктатор підписав закон про підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%.

Федеральний податок, який стягується із більшості російських товарів і послуг на внутрішньому ринку, зріс на 2%, що може спричинити за собою важкі наслідки для економіки Росії. Таким чином, Путін змушує російський народ нести на собі основний тягар кремлівської дороговартісної війни в Україні.

"ISW продовжує вважати, що посилення економічного тиску Заходу на Росію, а також допомога Україні у підтримці і навіть посиленні тиску на полі бою, залишаються критично важливими для зміни розрахунків Путіна і для того, щоб змусити його зіткнутися із більш серйозними компромісами між продовженням переслідування своїх максималістських військових цілей та жертвуванням якістю життя російського народу", - резюмували в ISW.