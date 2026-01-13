Давление должно продолжаться: в ISW раскрыли, что может заставить Путина искать мира

Усиление экономического давления на Россию вместе с поддержкой усилий Украины на поле боя может заставить российского диктатора Владимира Путина искать мира, поскольку уже сейчас он вынужден перекладывать основное бремя финансирования войны на народ.

При финансировании бюджетных расходов Кремль предоставляет приоритет в первую очередь российской оборонно-промышленной базе (ОПБ). По заявлению первого вице-премьер-министра России Дениса Мантурова 12 января 2026 года, за первые девять месяцев 2025 года инвестиции в военную промышленность выросли на 23%.

В военную промышленность инвестировали дополнительно 5 трлн рублей, или 64 млрд долларов, что обеспечило военпрому рост в 3%. Сейчас ОПБ обеспечивает работой в РФ 3,8 млн человек, в том числе 800 тысяч рабочих мест создали после февраля 2022 года.

Институт отмечает, что при этом Кремль пытается найти финансирование для военной промышленности в условиях западных санкций и ограничений. Так, главным кредитором для ОПБ является Фонд развития промышленности российского правительства.

Также финансирование предоставляется через внебюджетные субсидии и принуждение для российских банков предоставлять военпрому льготные кредиты. Ради облегчения финансирования Центробанк РФ, вопреки логике, четыре раза за 2025 год снизил ключевую процентную ставку.

Цена "приоритетов"

За "приоритеты" Путина платит российский народ, поскольку именно на него банки перекладывают все последствия кредитного давления. Также страдает гражданский сектор, поскольку в РФ есть дефицит рабочей силы и кризис средней заработной платы.

Большие зарплаты в ОПБ вызвали инфляцию и скачки цен. В то же время гражданский сектор не способен конкурировать с военно-промышленным. Именно поэтому несколько крупных гражданских производителей в России во второй половине 2025 года ввели четырехдневную рабочую неделю и объявили о сокращении рабочих мест.

Также рядовые россияне не могут приобрести себе жилье, поскольку ипотечный процент в 2025 году оценивался на уровне не менее 20%. В дополнение ко всем проблемам, в ноябре 2025 года диктатор подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%.

Федеральный налог, который взимается с большинства российских товаров и услуг на внутреннем рынке, вырос на 2%, что может повлечь за собой тяжёлые последствия для экономики России. Таким образом, Путин заставляет российский народ нести на себе основное бремя кремлевской дорогостоящей войны в Украине.

"ISW продолжает считать, что усиление экономического давления Запада на Россию, а также помощь Украине в поддержке и даже усилении давления на поле боя, остаются критически важными для изменения расчетов Путина и для того, чтобы заставить его столкнуться с более серьезными компромиссами между продолжением преследования своих максималистских военных целей и жертвованием качеством жизни российского народа", - резюмировали в ISW.