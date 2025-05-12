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Тищенку пом'якшили запобіжний захід, більше не під цілодобовим арештом

Фото: Микола Тищенко, народний депутат (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Народному депутату Миколі Тищенку, а також експоліцейському Богдану Писаренко послабили запобіжний захід. Обидвом призначили нічний арешт.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Згідно з рішенням суду, обидва перебуватимуть під нічним домашнім арештом до 12 липня.

Справа Тищенка

У червні 2024-го в центрі Дніпра на колишнього військовослужбовця напали невідомі у камуфляжі. Постраждалим виявився Дмитро Павлов, який раніше служив у підрозділі Kraken.

Згодом з’ясувалося, що серед учасників інциденту був Тищенко. Інцидент набув широкого розголосу, після чого правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Після початку розслідування у Тищенка провели обшуки, йому було оголошено підозру у незаконному позбавленні волі. Крім нього, підозру отримала ще одна особа, яка брала участь у протиправних діях.

До 23 грудня 2024 року Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом. Судове засідання, на якому мали переглянути запобіжний захід, було заплановано на 6 січня 2025 року, однак його перенесли на 10 січня. Таким чином, обмежувальний захід формально втратив чинність.

Після завершення дії домашнього арешту Тищенко несподівано з’явився на пленарному засіданні Верховної Ради, а до суду 10 січня не прибув.

В кінці січня нардепу переобрали запобіжний захід - відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Більше про скандал з нардепом Тищенком - у матеріалі РБК-Україна.

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Елена Тищенко