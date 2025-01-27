Суд повернув нардепа Тищенка під домашній арешт

Народному депутату Миколі Тищенку переобрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Про це повідомили джерела РБК-Україна .

Як повідомляється, Тищенко був присутній на засіданні по відеозв'язку.

До суду також прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко. Обидва звинувачуються у незаконному позбавленні волі людини - колишнього військового Дмитра Мазохи.

Прокурор подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп має з'явитися до суду особисто.

Адвокат нардепа заперечив проти клопотання, бо постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не являтися на судові засідання.

Суддя клопотання прокурора не задовільнила.

Прокурор також попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків - зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йдеться про цілодобовий домашній арешт.

Суддя погодила переобрання запобіжного заходу - два місяці цілодобового арешту.