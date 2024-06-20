ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі пишуть про напад на військового у Дніпрі. Поліція порушила справу

Дніпро , Четвер 20 червня 2024 22:48
UA EN RU
У мережі пишуть про напад на військового у Дніпрі. Поліція порушила справу Фото: поліція порушила справу через напад на військового у Дніпрі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі з'явилася інформація про те, що у Дніпрі невідомі напали на військового Дмитра "Сина" Павлова. За фактом конфлікту поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Що відомо про конфлікт

У четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити.

Пізніше з'явилася інформація, що напад був скаєний на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним "Син".

Поліція порушила справу

"Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушили дві справи: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Житомирі до квартири, де проживає родина військовослужбовця, намагалися проникнути троє незнайомих чоловіків. Вони зайшли до під'їзду та намагалися вибити двері.

Також нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який побив та пограбував військового у Тернопільській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України