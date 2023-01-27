Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" після скандалу
Народного депутата Миколу Тищенка виключили з парламентської фракції "Слуга народу" після скандальної поїздки парламентаря до Таїланду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.
"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу", - зазначила вона.
Варто зазначити, що навіть після рішення монобільшості Тищенко залишається з депутатським мандатом. Скласти його він може за особистим бажанням.
Нагадаємо, вчора "Слуга народу" виключила Тищенка з партії через скандальну поїздку до Таїланду.
Що відомо про скандал
Нещодавно посольство України в Таїланді повідомило, що 27 січня у бангкокському готелі Novotel відбудеться зустріч з Тищенком нібито для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".
Водночас у Верховній Раді заявили, що не відправляли Тищенка у відрядження до Таїланду.
Сам скандальний нардеп стверджує, що виконував на курорті завдання керівництва - розвиток дружніх взаємин з країнами Азії та Африки. До того ж Тищенко нагадав, що є співголовою групи дружби з В'єтнамом.
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