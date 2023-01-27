Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" после скандала

Народного депутата Николая Тищенко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" после скандальной поездки парламентария в Таиланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа", - отметила она.

Следует отметить, что даже после решения монобольшинства Тищенко остается с депутатским мандатом. Сложить его он может по личному желанию.

Напомним, вчера "Слуга народа" исключила Тищенко из партии из-за скандальной поездки в Таиланд.

Что известно о скандале

Недавно посольство Украины в Таиланде сообщило, что 27 января в бангкокском отеле Novotel состоится встреча с Тищенко якобы для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

В то же время в Верховной Раде заявили, что не отправляли Тищенко в командировку в Таиланд.

Сам скандальный нардеп утверждает, что выполнял на курорте задачи руководства - развитие дружеских отношений со странами Азии и Африки. К тому же Тищенко напомнил, что является сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом.

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