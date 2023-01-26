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У Раді заявили, що не відпускали Тищенка у відрядження

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Київ, Четвер 26 січня 2023 17:19
У Раді заявили, що не відпускали Тищенка у відрядження Фото: народний депутат Микола Тищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Народного депутата Миколу Тищенка не відпускали у відрядження до Таїланду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав.Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної ради України, не підписував", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Тищенком у бангкокському готелі Novotel, яка запланована на 27 січня, нібито для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

Пізніше стало відомо, що Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав до Таїланду. Він також звільнений з посади заступника голови фракції.

Зазначимо, що 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає обмеження на виїзд за кордон для низки чиновників, зокрема депутатів та міністрів.

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Микола Тищенко Руслан Стефанчук Слуга народа
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