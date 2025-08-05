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Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно

Рецепт тірамісу з трьох інгредієнтів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Лінивий тірамісу - це швидкий варіант популярного італійського десерту, який можна приготувати всього з трьох доступних інгредієнтів. Рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися десертом без складного приготування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Ліниве тірамісу: швидкий рецепт

На відміну від класичного тірамісу, яке потребує збивання яєць, охолодження і витримки, лінива версія готується за 10-15 хвилин. Ідеально, коли хочеться солодкого "прямо зараз".

Інгредієнти:

  • маскарпоне - 150 г 
  • печиво Савоярді  -180 г 
  • еспресо - 60 мл 

За бажанням какао та карамель, щоб обваляти тістечка, але це не обовʼязково.

Легкий спосіб приготування

Печиво потрібно перебити блендером до стану крихти, додати каву, маскарпоне та ретельно перемішати. Далі сформуйте з тіста кульки, можна додати карамель в серединку, щоб було ще смачніше.

Якщо будете робити з какао, то обваляйте кульки в какао і насолоджуйтесь неймовірно смачними тістечками тірамісу.

Рецепт лінивого тірамісу з карамеллю (фото: кадр з відео)

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