Тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів: легко та дуже смачно

Ліниве тірамісу: швидкий рецепт

На відміну від класичного тірамісу, яке потребує збивання яєць, охолодження і витримки, лінива версія готується за 10-15 хвилин. Ідеально, коли хочеться солодкого "прямо зараз".

Інгредієнти:

маскарпоне - 150 г

печиво Савоярді -180 г

еспресо - 60 мл

За бажанням какао та карамель, щоб обваляти тістечка, але це не обовʼязково.

Легкий спосіб приготування

Печиво потрібно перебити блендером до стану крихти, додати каву, маскарпоне та ретельно перемішати. Далі сформуйте з тіста кульки, можна додати карамель в серединку, щоб було ще смачніше.

Якщо будете робити з какао, то обваляйте кульки в какао і насолоджуйтесь неймовірно смачними тістечками тірамісу.

Рецепт лінивого тірамісу з карамеллю (фото: кадр з відео)