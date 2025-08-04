Літній хіт: рецепт освіжаючого кавунового сендвіча, який здивує смаком

Освіжаючий сендвіч із кавуна - новий літній рецепт, який поєднує соковитість фруктів і легкість перекусу. Такий сендвіч не потребує термічної обробки, готується за кілька хвилин і чудово підходить для літніх пікніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анастасії Станкевич.