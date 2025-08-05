Тирамису на скорую руку из трех ингредиентов: легко и очень вкусно

Ленивый тирамису - это быстрый вариант популярного итальянского десерта, который можно приготовить всего из трех доступных ингредиентов. Рецепт идеально подходит для тех, кто хочет насладиться десертом без сложного приготовления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
В отличие от классического тирамису, требующего взбивания яиц, охлаждения и выдержки, ленивая версия готовится за 10-15 минут. Идеально, когда хочется сладкого "прямо сейчас".
Ингредиенты:
По желанию какао и карамель, чтобы обвалять пирожные, но это не обязательно.
Легкий способ приготовления
Печенье нужно перебить блендером до состояния крошки, добавить кофе, маскарпоне и тщательно перемешать. Далее сформируйте из теста шарики, можно добавить карамель в серединку, чтобы было еще вкуснее.
Если будете делать с какао, то обваляйте шарики в какао и наслаждайтесь невероятно вкусными пирожными тирамису.
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