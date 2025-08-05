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Тирамису на скорую руку из трех ингредиентов: легко и очень вкусно

Рецепт тирамису из трех ингредиентов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ленивый тирамису - это быстрый вариант популярного итальянского десерта, который можно приготовить всего из трех доступных ингредиентов. Рецепт идеально подходит для тех, кто хочет насладиться десертом без сложного приготовления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.

Ленивое тирамису: быстрый рецепт

В отличие от классического тирамису, требующего взбивания яиц, охлаждения и выдержки, ленивая версия готовится за 10-15 минут. Идеально, когда хочется сладкого "прямо сейчас".

Ингредиенты:

  • маскарпоне - 150 г
  • печенье Савоярди -180 г
  • эспрессо - 60 мл

По желанию какао и карамель, чтобы обвалять пирожные, но это не обязательно.

Легкий способ приготовления

Печенье нужно перебить блендером до состояния крошки, добавить кофе, маскарпоне и тщательно перемешать. Далее сформируйте из теста шарики, можно добавить карамель в серединку, чтобы было еще вкуснее.

Если будете делать с какао, то обваляйте шарики в какао и наслаждайтесь невероятно вкусными пирожными тирамису.

Рецепт ленивого тирамису с карамелью (фото: кадр из видео)

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