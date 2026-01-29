"Тіньовий флот" та удар по нафті: Сибіга назвав способи, як ЄС може дотиснути Росію

Під час виступу на Раді ЄС у закордонних справах Сибіга розповів, як Європа може тиснути на країну-агресорку. Зокрема, це блокування "тіньового флоту" РФ, а також прийняття 20-го пакету санкцій, включаючи обмеження проти російської оборонки та нафтогазового сектору.

Крім того, він закликав взяти приклад зі США і запровадити санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть".

Український міністр привітав Європу з остаточним рішенням відмовитися від російського газу до 2027 року. Він також висловив слова подяки за рішення щодо виділення перших десяти мільйонів євро для Спеціального трибуналу.

"Росія повинна заплатити. Рано чи пізно. Вона має відчути цей тиск вже зараз. Сам ризик втрати активів змусив Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) змінити свою поведінку минулого року", - сказав він.