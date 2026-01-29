"Теневой флот" и удар по нефти: Сибига назвал способы, как ЕС может дожать Россию

Во время выступления на Совете ЕС по иностранным делам Сибига рассказал, как Европа может давить на страну-агрессора. В частности, это блокирование "теневого флота" РФ, а также принятие 20-го пакета санкций, включая ограничения против российской оборонки и нефтегазового сектора.

Кроме того, он призвал последовать примеру США и ввести санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Украинский министр поздравил Европу с окончательным решением отказаться от российского газа до 2027 года. Он также выразил слова благодарности за решение о выделении первых десяти миллионов евро для Специального трибунала.

"Россия должна заплатить. Рано или поздно. Она должна почувствовать это давление уже сейчас. Сам риск потери активов заставил Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) изменить свое поведение в прошлом году", - сказал он.