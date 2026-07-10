"Тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму, - "Мадяр"

Українські Сили безпілотних систем за ніч на 10 липня уразили 13 суден російського "тіньового флоту" на підходах до окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
За словами "Мадяра", серед 13 уражених за ніч суден - 10 танкерів, один суховантаж, один паром і один морський буксир. Усі танкери, за його даними, ідентифіковано - вони входять до складу російського "тіньового флоту" і перебувають під міжнародними санкціями.
Загальний рахунок кампанії - 48 плавзасобів за останні п'ять діб.
"48 одиниць плавзасобів уражено 'Птахами СБС' протягом 120 годин - флот системно анорексує", - написав командувач.
Мадяр також не втримався від сарказму на адресу росіян: "Маю дилему: відправляючи танкер до Криму, хробак гартує відвагу чи слабоумство?".
Окремим напрямком нічної операції став проєкт "Кримський рубильник off". У межах нього СБС "віддзьобали" п'ять електропідстанцій:
Протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 41 військову ціль. У тактичній глибині за добу - ще 426 знищених окупантів. Загалом за добу СБС ліквідували 1660 ворожих цілей.
Нагадаємо, "полювальний сезон" на російський "тіньовий флот" у Азовському морі СБС почали ще 7 липня, коли дрони уразили перші 8 танкерів, суховантаж і пором.
Наступної ночі, 8 липня, "Птахи СБС" підбили ще 9 танкерів і паралельно спричинили частковий блекаут в Криму - уражено ключовий об'єкт енергомосту "Кубань-Крим", яким електроенергію постачають на півострів з материкової РФ.
Загалом лише за перший тиждень липня "Птахи СБС" знищили 37 енергооб'єктів у Криму та на південних окупованих територіях.