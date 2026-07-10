"Тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму, - "Мадяр"

У що влучили за ніч

За словами "Мадяра", серед 13 уражених за ніч суден - 10 танкерів, один суховантаж, один паром і один морський буксир. Усі танкери, за його даними, ідентифіковано - вони входять до складу російського "тіньового флоту" і перебувають під міжнародними санкціями.

Загальний рахунок кампанії - 48 плавзасобів за останні п'ять діб.

"48 одиниць плавзасобів уражено 'Птахами СБС' протягом 120 годин - флот системно анорексує", - написав командувач.

Мадяр також не втримався від сарказму на адресу росіян: "Маю дилему: відправляючи танкер до Криму, хробак гартує відвагу чи слабоумство?".

"Кримський рубильник off"

Окремим напрямком нічної операції став проєкт "Кримський рубильник off". У межах нього СБС "віддзьобали" п'ять електропідстанцій:

ПС 110 кВ "Берегове" (нп Молочне);

ПС 110 кВ "Саки";

ПС 110 кВ "Майнаки" (Євпаторія);

ПС 110 кВ "Новоозерна" (нп Медведеве);

ПС 35 кВ "Медведеве" (нп Медведеве).

Втрати росіян у Криму та на фронті

Протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 41 військову ціль. У тактичній глибині за добу - ще 426 знищених окупантів. Загалом за добу СБС ліквідували 1660 ворожих цілей.