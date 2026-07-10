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"Тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму, - "Мадяр"

18:08 10.07.2026 Пт
2 хв
Крим цієї ночі втратив не лише судна
aimg Валерія Абабіна
Фото ілюстративне : РФ за ніч втратила 13 суден "Тіньового флоту"(Getty Images)

Українські Сили безпілотних систем за ніч на 10 липня уразили 13 суден російського "тіньового флоту" на підходах до окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

У що влучили за ніч

За словами "Мадяра", серед 13 уражених за ніч суден - 10 танкерів, один суховантаж, один паром і один морський буксир. Усі танкери, за його даними, ідентифіковано - вони входять до складу російського "тіньового флоту" і перебувають під міжнародними санкціями.

Загальний рахунок кампанії - 48 плавзасобів за останні п'ять діб.

"48 одиниць плавзасобів уражено 'Птахами СБС' протягом 120 годин - флот системно анорексує", - написав командувач.

Мадяр також не втримався від сарказму на адресу росіян: "Маю дилему: відправляючи танкер до Криму, хробак гартує відвагу чи слабоумство?".

"Кримський рубильник off"

Окремим напрямком нічної операції став проєкт "Кримський рубильник off". У межах нього СБС "віддзьобали" п'ять електропідстанцій:

  • ПС 110 кВ "Берегове" (нп Молочне);
  • ПС 110 кВ "Саки";
  • ПС 110 кВ "Майнаки" (Євпаторія);
  • ПС 110 кВ "Новоозерна" (нп Медведеве);
  • ПС 35 кВ "Медведеве" (нп Медведеве).

Втрати росіян у Криму та на фронті

Протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 41 військову ціль. У тактичній глибині за добу - ще 426 знищених окупантів. Загалом за добу СБС ліквідували 1660 ворожих цілей.

Нагадаємо, "полювальний сезон" на російський "тіньовий флот" у Азовському морі СБС почали ще 7 липня, коли дрони уразили перші 8 танкерів, суховантаж і пором.

Наступної ночі, 8 липня, "Птахи СБС" підбили ще 9 танкерів і паралельно спричинили частковий блекаут в Криму - уражено ключовий об'єкт енергомосту "Кубань-Крим", яким електроенергію постачають на півострів з материкової РФ.

Загалом лише за перший тиждень липня "Птахи СБС" знищили 37 енергооб'єктів у Криму та на південних окупованих територіях.

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Російська ФедераціяКримтіньовий флот