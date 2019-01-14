Тимошенко заявила, что новый общественный договор - это стратегия на сотни лет

Фото: заседание Национальной платформы №1 (ba.org.ua)

А Конституция - это инструмент для воплощения задач на конкретном историческом этапе, считает Тимошенко

Новый общественный договор может стать стратегией на сотни лет. Об этом заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко 14 января во время заседания Национальной платформы №1, в рамках которой юристы занимаются разработкой Общественного договора и Новой народной конституции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По словам Тимошенко, воплощением в жизнь задач Новой конституции и Общественного договора будет заниматься Национальный стратегический центр. Она отметила, что он появится в стране после принятия Основного закона на Всеукраинском референдуме, который должен объявить новый президент.

"Новый общественный договор – это стратегия на сотни лет, а Конституция – это инструмент для воплощения части задач на конкретном историческом этапе. Мы как политики будем вместе с вами, с вашими предложениями работать над проектом Новой Конституции, которая будет так же Общественным договором, но с учетом конкретных временных и исторических обстоятельств", – сказала Тимошенко.

По словам разработчиков обоих проектов, документы фактически готовы к вынесению на всенародное обсуждение в вики-режиме, которое должно стартовать еще до выборов.

"Мне чрезвычайно приятно, что мои предложения и наработки тоже принимаются. Я благодарна экспертам за то, что в свое время пригласили меня присоединиться к команде. Совместная работа над новой Конституцией является залогом того, что видение гражданского общества не разойдется с тем, что будут воплощать в жизнь политики", – написала Тимошенко на своем Facebook.

Также во время сегодняшнего заседания было принято решение о создании рабочей группы, которая должна предложить легитимный пошаговый механизм организации и проведения всенародного референдума.

Базой для его разработки, по мнению экспертов, должен стать действующий закон о ЦИК, в котором детально прописана процедура организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе, проведение которого объявляется указом президента.

Как известно, над подготовкой инициированных Тимошенко проектов Общественного договора и Новой конституции уже более полугода работают рабочие группы в Киеве и всех регионах. А Национальная платформа № 1 провела десятки заседаний с участием сотен ученых, экспертов, юристов и специалистов по конституционному праву.

Напомним, в "Батькивщине" считают, что первым решением, которое новая власть должна принять в социальной сфере, будет решение о снижении цены на природный газ и уменьшение нагрузки на людей по оплате коммунальных услуг.