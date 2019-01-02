Первым решением новой власти должно быть снижение цены на газ и тарифов, - нардеп

Фото: Иван Крулько (РБК-Украина)

Крулько заявил, что во время переговоров с МВФ власть не должна была обеспечивать баланс бюджета за счет людей

Первым решением, которое новая власть примет в социальной сфере, будет решение о снижении цены на природный газ и уменьшение нагрузки на людей по оплате коммунальных услуг. Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Иван Крулько, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко снизит цены на газ вдвое сразу после избрания ее президентом.

"Это посчитано экспертами и это возможно сделать - снизить цену на газ. Уменьшение этого бремени сразу за собой повлечет снижение коммунальных услуг. Во-вторых, не будет такого давления на цены в торговых сетях, как от нынешних коммунуслуг. И бизнесу станет легче, и каждому человеку", - отметил Крулько.

Депутат подчеркнул, что ситуация, когда большинство населения страны не может оплатить из своих доходов коммунальные услуги, является ненормальной.

"Люди идут к государству, просят как нищие субсидию, которая идет напрямую к олигархам и монополистам. Люди становятся заложниками ситуации, когда ничего не могут приобрести, вынуждены все время думать, чтобы с них не сняли субсидию", - пояснил народный депутат.

Крулько считает, что во время переговоров с МВФ власть не должна была обеспечивать баланс бюджета за счет людей. Нужно было предложить международному кредитору более действенные инструменты наполнения казны, например, через механизмы деофшоризации и детенизации экономики. Таким путем должна идти власть, которая стремится не забирать у людей последнее, а наоборот - повышать социальные стандарты, убежден политик.

"Обновление власти позволит перезагрузить отношения - как внутри страны, между гражданами и властью, так и снаружи - с нашим внешним партнерам, нашими международными кредиторами и МВФ. Ибо все уже поняли, что нынешняя власть включая президента - равна коррупции, дальнейшему невыполнению обещаний перед людьми, что она не ведет к миру и освобождению заложников", - резюмировал Крулько.