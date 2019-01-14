Тимошенко заявила, що новий суспільний договір - це стратегія на сотні років

Фото: засідання Національної платформи №1 (ba.org.ua)

А Конституція - це інструмент для втілення завдань на конкретному історичному етапі, вважає Тимошенко

Новий суспільний договір може стати стратегією на сотні років. Про це заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко 14 січня під час засідання Національної платформи №1, у межах якої правники займаються розробкою Суспільного договору та Нової народної конституції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

За словами Тимошенко, втіленням у життя завдань Нової конституції та Суспільного договору займатиметься Національний стратегічний центр. Вона зазначила, що він з'явиться в країні після ухвалення Основного закону на Всеукраїнському референдумі, який має оголосити новий президент.

"Новий суспільний договір – це стратегія на сотні років, а Конституція – це інструмент для втілення частини завдань на конкретному історичному етапі. Ми як політики будемо разом з вами, з вашими пропозиціями працювати над проектом Нової Конституції, яка буде так само Суспільним договором, але з урахуванням конкретних часових та історичних обставин", – сказала Тимошенко.

За словами розробників обох проектів, документи фактично готові до винесення на всенародне обговорення у вікі-режимі, яке має стартувати ще до виборів.

"Мені надзвичайно приємно, що мої пропозиції і напрацювання теж приймаються. Я вдячна експертам за те, що свого часу запросили мене долучитися до команди. Спільна робота над новою Конституцією є запорукою того, що бачення громадянського суспільства не розійдеться із тим, що втілюватимуть у життя політики", – написала Тимошенко на своєму Facebook.

Також під час сьогоднішнього засідання було ухвалено рішення про створення робочої групи, яка має запропонувати легітимний покроковий механізм організації та проведення всенародного референдуму.

Базою для його розробки, на думку експертів, має стати чинний закон про ЦВК, у якому детально прописана процедура організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою, проведення якого оголошується указом президента.

Як відомо, над підготовкою ініційованих Тимошенко проектів Суспільного договору та Нової конституції вже понад півроку працюють робочі групи в Києві та усіх регіонах. А Національна платформа № 1 провела десятки засідань за участі сотень науковців, експертів, юристів та фахівців з конституційного права.

Нагадаємо, у "Батьківщині" вважають, що першим рішенням, яке нова влада має ухвалити у соціальній сфері, буде рішення про зниження ціни на природний газ і зменшення навантаження на людей по сплаті комунальних послуг.