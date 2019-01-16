Тимошенко вспомнила о совете, который ей дала Маргарет Тэтчер

Фото: Юлия Тимошенко и Маргарет Тэтчер (пресс-служба "Батькивщины")

Тэтчер встречалась с Тимошенко в 2007 году

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире одного из телеканалов напомнила о совете, который ей дала Маргарет Тэтчер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Действовать, просчитывая каждый шаг...Быть сильным и никогда не сдаваться", - напомнила Тимошенко о совете, который ей дала Маргарет Тэтчер.

Тимошенко отметила, что Тэтчер была уникальной женщиной и политиком, "на долю которого выпала и война, и ряд тяжелых для страны решений, и огромная волна дискредитации".

"Тэтчер сказала мне, что ответственность за страну – это ответственность наибольшего веса, которую можно себе представить. И поэтому ни в коем случае нельзя действовать спонтанно, без подготовки. Все должно быть просчитано до каждого шага, до каждой цифры и буквы. Именно поэтому наша команда уже три года основательно работает над стратегией развития страны с большой командой лучших специалистов. У нас уже нет времени на эксперименты. Мы поколение, которое сегодня может построить свою Украину. И у нас все для этого есть – люди, интеллект, ресурсы. И будем действовать, не теряя ни минуты", - подчеркнула Тимошенко.

Как известно, Тэтчер встречалась с Тимошенко в 2007 году.

Напомним, по мнению Тимошенко, задачей нового президента Украины должен быть запуск экономики.