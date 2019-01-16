Тимошенко згадала про пораду, яку їй дала Маргарет Тетчер

Фото: Юлія Тимошенко та Маргарет Тетчер (прес-служба "Батьківщини")

Тетчер зустрічалася з Тимошенко у 2007 році

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі одного з телеканалів нагадала про пораду, яку їй дала Маргарет Тетчер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Діяти, прорахувавши кожний крок…Бути сильним і ніколи не здаватися", - нагадала Тимошенко про пораду, яку їй дала Маргарет Тетчер.

Тимошенко зазначила, що Тетчер була унікальною жінкою та політиком, "на долю якого випала і війна, і низка важких для країни рішень, і величезна хвиля дискредитації".

"Тетчер сказала мені, що відповідальність за країну – це відповідальність найбільшої ваги, яку можна собі уявити. І тому ні в якому разі не можна діяти спонтанно, без підготовки. Все мусить бути прораховано до кожного кроку, до кожної цифри і літери. Саме тому наша команда вже три роки ґрунтовно працює над стратегією розвитку країни з великою командою кращих фахівців. У нас уже немає часу на експерименти. Ми покоління, яке сьогодні може побудувати свою Україну. І у нас все для цього є – люди, інтелект, ресурси. І будемо діяти, не втрачаючи жодної хвилини", - наголосила Тимошенко.

Як відомо, Тетчер зустрічалася з Тимошенко у 2007 році.

Нагадаємо, на думку Тимошенко, завданням нового президента України має бути запуск економіки.