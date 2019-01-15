Тимошенко назвала одну из задач нового президента

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Через 27 лет у нас уже нет времени на эксперименты, уверена Тимошенко

Задачей нового президента должен быть запуск экономики. Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила во время ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По ее словам, уже три года более 100 экспертов работают над разработкой Нового экономического курса Украины: "Это тот интеллектуальный ресурс страны, который даст нам шанс, а мы, политики, выполним это по пунктам", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, это путь становления, успеха и возрождения страны.

"Через 27 лет у нас уже нет времени на эксперименты, чтобы снова и снова проигрывать свою страну. Мы поколение, которое сегодня может построить свою Украину. У нас все для этого есть люди, интеллект, ресурсы", – считает нардеп.

Главная задача нового президента, отмечает лидер партии, должна заключаться в запуске экономики.

Новый экономический курс, по словам Тимошенко, будет предусматривать изменение финансовой политики страны. В частности, речь идет о полном контроле государства над Нацбанком, о введении реальных механизмов остановки инфляции, чтобы она перестала быть основой для финансовых пирамид НБУ, объясняет Тимошенко.

По словам политика, также будет изменена кредитная политика: украинские предприниматели смогут получить долгосрочный кредит в банке для развития своего дела, под страховку, а не под залога, и под 3-4% годовых, как в Европе, а не под 20%, как в Украине.

Новой будет и налоговая система, над разработкой которой работали предприниматели, а не политики, заявила нардеп.

"Они хотят, чтобы вместо налога на прибыль налог на выведенный капитал. Он детинизирует капиталы, которые выводятся из страны и принесет в бюджет крупную сумму денег", – рассказала Тимошенко.

Предприниматели также предложили наиболее коррумпированный НДС заменить на налог на реализацию, минимальный, но который будет платиться всеми предпринимателями, а для аграриев ввести единый налог на гектар земли.

Она заверила, что налоговая нагрузка может быть снижена вдвое и новая система позволит поднять экономику быстрыми темпами.

Еще одна важная тема экономического курса – укрепление гривны. По данным издания The Economist, по "индексу Бигмака", доллар должен стоить 9,8 грн.

"У нас самая недооцененная валюта мира!", - прокомментировала Тимошенко.

Отдельное внимание в Новом экономическом курсе уделяется и доходам людей. Это огромный ресурс экономики, уверяет председатель партии, ведь закрепляет интеллектуальных и профессиональных людей в стране, дает экономике развиваться внутри, потому что когда люди могут купить товар, предпринимателям есть что продать.

"Достойная зарплата – это вопрос выживания страны", – отметила политик и добавила, что экономический подъем должен базироваться на росте покупательной способности граждан.

Именно поэтому Украина должна достичь за 5 лет уровня доходов жителей соседней Польши, убеждена Тимошенко. Нельзя соглашаться с тем, чтобы зарплаты украинцев были в 16 раз ниже европейских, были такие же низкие пенсии, некачественное образование, медицина, экология, потому что нам нужно выигрывать конкуренцию за человека.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что украинцы должны получать газ собственной добычи по более низкой цене.