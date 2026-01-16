ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Тимошенко начали избирать меру пресечения: что известно

Киев, Пятница 16 января 2026 09:17
Тимошенко начали избирать меру пресечения: что известно
Автор: Мария Кучерявец, Елена Чернякова

Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу, 16 января начал заседание по избранию меры пресечения нардепу, лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Что известно на этот момент:

(09:44). По словам Тимошенко, она не намерена подавать отвод судьи и ожидает правосудия.

Судебное заседание было решено проводить в открытом режиме.

(09:35). В зал суда пришли нардепы от "Батькивщины".

(09:26). Объявлен технический перерыв на 5 минут.

(09:20). Пока не началась трансляция судебного заседания. Суд еще не определился, в каком режиме будет проходить заседание - открытом или закрытом.

(09:19). Юлия Тимошенко прибыла в зал суда.

Заседание по избранию меры пресечения началось.

Прокурор САП подтвердил сумму залога

Прокурор САП Виталий Гречишкин перед заседанием в зале
подтвердил: сторона обвинения будет просить залог в 50 млн. гривен с возложением процессуальных обязанностей.

В зале суда находятся журналисты.

Дело Тимошенко

НАБУ и САП 13 января сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады на предложении неправомерной выгоды нардепам. Речь шла о голосовании "за" или "против" конкретных законопроектов.

Имя и фамилию подозреваемой правоохранители не назвали, однако обстоятельства дела указывали на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Дело прокуроры предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Вручение подозрения

14 января Юлии Тимошенко вручили подозрение в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Это РБК-Украина подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По данным следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды нардепами за принятие решений в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными депутатами.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о создании системного механизма сотрудничества: регулярные выплаты наперед в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Следствие установило, что депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях - по удержанию или неучастию в нем.

Обнародованные НАБУ пленки, обнародованные НАБУ

НАБУ также обнародовало аудиозаписи по этому делу. На них слышен женский голос, который якобы дает инструкции по голосованиям в Раде, в частности: "…мы голосуем за снятие…, не голосуем за призначення".

Позиция лидера "Батькивщины"

Юлия Тимошенко отрицает причастность к записям. Она подтвердила обыски в офисе партии "Батькивщина", которые состоялись перед вручением подозрения, однако заявила, что правоохранители "не нашли ничего".

По словам нардепа, во время следственных действий у нее изъяли рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Дело Тимошенко называет "политическим заказом".

Какую меру пресечения просят прокуроры

Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать для подозреваемой меру пресечения в виде залога на сумму 50 млн гривен.

В случае внесения залога на нее должны возложить процессуальные обязанности, об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Напомним, в конце декабря 2025 года НАБУ и САП в рамках спецоперации под прикрытием разоблачили группу народных депутатов, которых подозревают в торговле голосами в Верховной Раде.

Как сообщили источники РБК-Украина, среди фигурантов дела - нардепы Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал для них меры пресечения. Двум народным пленникам назначили залоги в 40 млн и 30 млн гривен, еще двум - по 20 млн гривен, а пятому - 16,6 млн гривен.

Батьківщина Тимошенко Суд Коррупция
